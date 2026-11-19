Encore Medical hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Encore Medical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.29 Prozent zurück. Hier wurden 0.2 Millionen USD gegenüber 0.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch