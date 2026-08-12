Encore Medical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Encore Medical hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 USD gegenüber -0.010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Encore Medical im vergangenen Quartal 0.2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Encore Medical 0.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch