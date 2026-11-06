Encore Capital Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Encore Capital Group präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 5.57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Encore Capital Group noch ein Gewinn pro Aktie von 3.17 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 542.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 18.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 458.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch