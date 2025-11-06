Encore Capital Group Aktie 1405916 / US2925541029
06.11.2025 01:33:40
Encore Capital Group Inc Q3 Income Rises
(RTTNews) - Encore Capital Group Inc (ECPG) announced a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $74.66 million, or $3.17 per share. This compares with $30.64 million, or $1.26 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 25.4% to $460.35 million from $367.07 million last year.
Encore Capital Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $74.66 Mln. vs. $30.64 Mln. last year. -EPS: $3.17 vs. $1.26 last year. -Revenue: $460.35 Mln vs. $367.07 Mln last year.
