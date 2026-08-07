Encore Capital Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Encore Capital Group äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.81 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Encore Capital Group ein EPS von 2.49 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 489.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch