Encision legte Quartalsergebnis vor

Encision präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 23.53 Prozent auf 1.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.5 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch