EnBW übergibt Zwischenlager Philippsburg an den Bund

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger EnBW hat einen wichtigen Schritt für den Ausstieg aus der Kernenergie genommen. Wie der baden-württembergische Staatsversorger mitteilte, wurde auf dem Gelände der stillgelegten Atomkraftwerke Philippsburg ein Zwischenlager in Betrieb genommen und dem Bund übergeben. Die nun zuständige Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) erklärte, ab dem Jahr 2027 sollen die Abfälle an die Einrichtungen des Endlagers Konrad abgegeben werden. Die BGZ muss sich so lange um den radioaktiven Müll aus deutschen Kernkraftwerken kümmern, bis der Staat Endlager für die jeweiligen Abfallkategorien in Betrieb genommen hat.

Neben dem sogenannten Standort-Abfalllager errichtet die EnBW auch ein Reststoffbearbeitungszentrum. Dieses soll in Philippsburg trotz der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, erklärte der Chef der EnBW-Kernkraftsparte Jörg Michels, dazu auch der nahezu identische Gebäudekomplex in Neckarwestheim. In den Zentren soll das Volumen radioaktiver Abfälle so stark reduziert werden, dass Wertstoffe wieder dem Stoffkreislauf zugeführt werden können.

Vier der fünf EnBW-Kernkraftwerke befinden sich bereits im Rückbau. Der Block II in Neckarwestheim darf noch maximal bis Ende 2022 Strom produzieren.

April 14, 2020 06:21 ET (10:21 GMT)