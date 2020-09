EnBW ermöglicht einheitliches Laden in drei weiteren Ländern

BERLIN (Dow Jones)--Der baden-württembergische Staatsversorger EnBW erweitert sein Ladenetz um Frankreich, Italien oder die Niederlande. Insgesamt wächst das E-Mobilitätsangebot auf mehr als 100.000 Ladepunkte, wie das Unternehmen in Karlsruhe mitteilte. Ladevorgänge seien in all den Ländern über eine App oder eine Ladekarte immer zum gleichen Preis möglich. Bislang betreibt EnBW Ladesäulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

September 01, 2020 04:30 ET (08:30 GMT)