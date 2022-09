EnBW-Aktie tiefrot: EnBW-Tochter VNG benötigt Staatshilfen

In einer Mitteilung des Mutterkonzerns heisst es, VNG werde im Tagesverlauf einen Antrag auf Stabilisierungsmassnahmen nach dem Energiesicherungsgesetz beim Bundeswirtschaftsministerium stellen.

Fehlende Gaslieferungen aus Russland haben dazu geführt, dass die vor allem in Ostdeutschland tätige VNG Gasmengen zu erheblich höheren Preisen an den Energiemärkten beschaffen muss, um Stadtwerke und Industriekunden verlässlich zu deutlich niedrigeren Preisen beliefern zu können. Beide Effekte hätten sich seit August nochmals deutlich verschärft, heisst es in der Mitteilung. Dadurch entstehen bei der VNG erhebliche Verluste, die sich in Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage von EnBW niederschlagen werden. Zur genauen Höhe könne derzeit nichts gesagt werden, erklärte das Unternehmen.

Der Konzern aus Karlsruhe ist mit 74,21 Prozent am drittgrössten deutschen Gasimporteur beteiligt.

EnBW-Aktien fallen im XETRA-Handel zeitweise um 3,26 Prozent auf 83,00 Euro zurück. Im frühen Handel ging es auf bis zu 77,00 Euro nach unten.

FRANKFURT (Dow Jones)