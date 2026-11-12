Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’166 0.8%  SPI 21’333 0.7%  Dow 52’486 0.5%  DAX 26’884 0.8%  Euro 0.9228 -0.1%  EStoxx50 6’415 0.3%  Gold 3’954 -0.8%  Bitcoin 61’026 -0.8%  Dollar 0.8318 -0.1%  Öl 91.9 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
freenet-Aktie höher: Mobilfunkanbieter steigert Umsatz deutlich - Jahresziele bestätigt
Swisscom-Aktie fester: Weko verzichtet im Glasfaserstreit auf Rekurs
EU-Generalanwältin stellt aufgehobene Google-Strafe wieder zur Debatte - Alphabet-Aktie wenig bewegt
Neue Entwicklung in der CS-Beschattungsaffäre: Ex-Präsident Rohner offenbar verurteilt
Jefferies & Company Inc. veröffentlicht Bewertung: Brenntag SE-Aktie mit Hold
Suche...
Plus500 Depot
Rückgang der Stromproduktion 12.11.2026 10:27:00

EnBW-Aktie tiefer: Geringere Erlöse drücken die Zahlen des Energiekonzerns

EnBW-Aktie tiefer: Geringere Erlöse drücken die Zahlen des Energiekonzerns

Geringere Erlöse und ein Rückgang der Stromproduktion etwa bei Laufwasserkraftwerken infolge von Trockenheit und Niedrigwasser haben das Ergebnis des Karlsruher Energieversorgers EnBW deutlich geschmälert.

Der für die Dividende relevante bereinigte Konzernüberschuss sank in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 34 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Er betrug rund 660 Millionen Euro nach gut 990 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Konzernüberschuss sank um knapp 65 Prozent auf rund 208 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 589,2).

Das geopolitische Umfeld und die Witterungsbedingungen mit Hitze und Niedrigwasser hätten die Geschäftsentwicklung weiterhin geprägt, hiess es. Unter anderem habe etwa die deutlich geringere Wasserführung insbesondere im dritten Quartal das Ergebnis der Laufwasserkraftwerke belastet. Auch sei die Entwicklung bestimmt gewesen von niedrigeren Erzeugungsmengen infolge des geplanten Kohleausstiegs.

Positiv habe sich etwa der Ausbau der Elektromobilität und das Kundengeschäft entwickelt. Ausserdem hätten bessere Windbedingungen die Energieerzeugung bei Windkraftwerken günstig beeinflusst.

Ergebnisprognose für das Gesamtjahr bleibt

Das bereinigte operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted EBITDA) sank ebenfalls von gut 3,6 auf 3,2 Milliarden Euro, ein Rückgang von 12 Prozent.

Der Konzern blieb aber für das gesamte Geschäftsjahr bei einem erwarteten bereinigten EBITDA zwischen 4,6 und 5,1 Milliarden Euro - allerdings im "unteren Bereich" dieser Bandbreite, wie das Unternehmen ergänzte. Die Energie- und Rohstoffmärkte seien wegen der geopolitischen Spannungen weiter unter Druck. Auswirkungen auf die EnBW würden verstärkt beobachtet und analysiert.

Investitionen vor allem in Netzausbau und Erneuerbare

EnBW-Finanzvorstand Thomas Kusterer zeigte sich unter dem Strich zufrieden mit den Ergebnissen der ersten neun Monate. "Unser Portfolio ist robust und zukunftsorientiert aufgestellt", sagte er. Im laufenden Jahr seien bereits 4 Milliarden Euro investiert worden - der grösste Teil davon floss seinen Angaben zufolge in den Ausbau der Erneuerbaren Energien und die Netz- und Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge. Die Investitionen lagen allerdings leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraumes (rund 4,7 Milliarden).

/avg/DP/jha

KARLSRUHE (awp international)

Weitere Links:

EnBW-Aktie verliert: Weniger Strom aus Wasserkraftwerken durch Trockenheit

Bildquelle: EnBW
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

11:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gaming-Industrie – Globale Vorfreude/Argenx – Neue Forschungspower
09:49 Marktüberblick: Siemens Energy haussiert nach Zahlen
09:03 SMI-Anlegern fehlt der Mut
11.11.26 Logo WHS Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?
11.11.26 Singles Day, Black Friday und alle drehen durch
11.11.26 KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
10.11.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 12.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’787.83 19.81 SRPBPU
Short 16’101.91 13.87 SBSIBU
Short 16’741.33 8.70 SHBXBU
SMI-Kurs: 15’166.46 12.11.2026 11:52:25
Long 14’550.67 19.81 S0VVBU
Long 14’223.28 13.94 SPB0BU
Long 13’620.85 8.99 S3B2LU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Siemens Energy-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr folgen ehrgeizige Wachstumsziele
Alcon-Aktie bricht ein: Wachstum verlangsamt sich – Jahresziele werden eingegrenzt
Ausblick: Siemens Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SoftwareONE-Aktie rutscht ab: Konzern wächst weiter und hebt Margenziel an
SMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
SMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Bitcoin-Prognose bis 2036: JPMorgan entwirft drei mögliche Szenarien
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Aufschlag

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.