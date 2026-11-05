|Preiserhöhung
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05.11.2026 14:54:36
EnBW-Aktie: Strom- und Gaspreise steigen ab 2027
Kunden der Energie Baden-Württemberg müssen künftig mehr für Strom und Gas zahlen.
Ein Musterhaushalt mit zwei bis drei Personen und einem Jahresverbrauch von 2.900 Kilowattstunden zahlt demnach künftig 106 Euro im Monat für Haushaltsstrom. Die Mehrbelastung betrage 3,40 Euro im Monat. Ab Anfang kommenden Jahres liege der Grundpreis bei 17,06 Euro im Monat und der Arbeitspreis bei 36,70 Cent je Kilowattstunde.
Anstieg staatlich regulierter Abgaben
Hauptgrund für die Erhöhung sei der Anstieg der staatlich regulierten Abgaben, Umlagen und Steuern um insgesamt rund 23 Prozent, insbesondere bei der Offshore-Umlage und dem Aufschlag für die besondere Netznutzung. Der Versorger beeinflusse weniger als die Hälfte des Strompreises über die Strombeschaffung selbst.
Für Gas zahlt ein Musterhaushalt mit einer Wohnfläche von 150 bis 180 Quadratmetern und einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden künftig den Angaben zufolge 231 Euro im Monat. Das entspricht laut Mitteilung einer Mehrbelastung von 17,93 Euro im Monat. Der Grundpreis liege ab Anfang des neuen Jahres bei 11,29 Euro im Monat, der Arbeitspreis pro Kilowattstunde (kWh) bei 13,17 Cent. Ausschlaggebend seien die stark gestiegenen Netzentgelte und die höheren Beschaffungskosten an den Energiemärkten.
Verivox: Leicht steigende Netzentgelte
Private Haushalte in Deutschland müssen im kommenden Jahr mit leicht steigenden Netzentgelten bei Strom und Gas rechnen. Das geht aus Berechnungen des Vergleichsportals Verivox auf Basis bisher veröffentlichter Daten der Verteilnetzbetreiber hervor.
Die Netzentgelte machen laut der Verivox-Veröffentlichung von Mitte Oktober etwa ein Viertel des Strompreises aus. Sie sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Über die Netzentgelte wird unter anderem der Ausbau der Stromnetze finanziert. Beim Gas machen die Netzentgelte für Haushaltskunden laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft etwa ein Fünftel des Preises aus.
/ols/DP/he
STUTTGART (awp international)
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