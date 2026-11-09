Enbridge: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Enbridge gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.59 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Enbridge noch ein Gewinn pro Aktie von 0.300 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 43.20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21.10 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.73 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch