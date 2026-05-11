|
11.05.2026 06:37:00
Enbridge präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Enbridge veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 31.19 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enbridge 18.56 Milliarden CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Stadler Rail: Auf dem richtigen Gleis
Der Zughersteller ist dabei, zentrale Bremsklötze zu lösen. Mit einem optimistischen Ausblick hat Stadler Rail die Investoren dazu gebracht, wieder einzusteigen - jetzt nimmt der Mid Cap Fahrt auf.Weiterlesen!
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Sandoz , Diamond Back Energy & TotalEnergies mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Sandoz
✅ Diamond Back Energy
✅ TotalEnergies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Teils neue Rekorde an den US-Börsen -- Asiens Börsen machen schlussendlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.