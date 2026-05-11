Enbridge präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Enbridge veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.03 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 31.19 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Enbridge 18.56 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch