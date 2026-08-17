EnBio: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

EnBio hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36.74 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.12 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat EnBio 2.84 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch