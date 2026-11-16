EnBio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EnBio lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11.82 JPY. Im Vorjahresviertel hatte EnBio 66.03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EnBio in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 10.17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.92 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3.25 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch