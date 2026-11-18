Enanta Pharmaceuticals hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.81 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.870 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Enanta Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 14.94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 12.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 15.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -2.350 USD. Im Vorjahr waren -3.840 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 63.00 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 65.32 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch