Enanta Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enanta Pharmaceuticals hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.850 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21.57 Prozent auf 14.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Enanta Pharmaceuticals 18.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch