Enagas verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Enagas lud am 20.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 280.6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 251.2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch