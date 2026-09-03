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03.09.2026 06:37:00
Enaex stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Enaex stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 409.05 CLP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Enaex 362.61 CLP je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.09 Prozent auf 600.04 Milliarden CLP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 491.46 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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