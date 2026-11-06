Enact veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Enact hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.10 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 311.5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 310.8 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch