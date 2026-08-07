Enact gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Enact lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.11 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 315.6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 304.9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch