Enablence Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Enablence Technologies liess sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enablence Technologies die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Enablence Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.43 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.340 CAD je Aktie gewesen.

Enablence Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 241.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1.330 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Enablence Technologies ein Ergebnis je Aktie von -1.020 CAD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 282.03 Prozent auf 8.29 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch