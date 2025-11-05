|
05.11.2025 06:37:00
Enablence Technologies stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Enablence Technologies liess sich am 03.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Enablence Technologies die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Enablence Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.43 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.340 CAD je Aktie gewesen.
Enablence Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 241.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1.330 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Enablence Technologies ein Ergebnis je Aktie von -1.020 CAD vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 282.03 Prozent auf 8.29 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.17 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?
Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich leichter -- SMI beendet Handel im Plus -- DAX schliesst schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt konnte sich am Dienstag im Handelsverlauf ins Plus vorarbeiten. Der deutsche Markt gab im Dienstagshandel derweil nach. An der Wall Street kam es zu Verlusten. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag abwärts.