En pleine pandémie de COVID-19, des fraudeurs ciblent par téléphone des clients d'Hydro Ottawa

OTTAWA, le 17 mars 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Hydro Ottawa a connu une hausse des signalements d'appels suspects provenant de personnes qui prétendent représenter notre entreprise et menacent de débrancher le service d'électricité, le tout alors que les citoyens doivent composer avec l'état d'urgence dans la province en raison de la pandémie de COVID-19.

Tout récemment, Hydro Ottawa a annoncé des mesures supplémentaires d'aide et de soutien pour ses clients, dont la prolongation de l'interdiction provinciale de débranchement pour une période de trois mois et la suspension de toutes les mesures de recouvrement afin d'accorder plus de temps aux clients pour payer un solde en souffrance. Hydro Ottawa fait également la promotion de programmes d'aide financière, y compris un soutien d'urgence pour les clients. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez le site Web d'Hydro Ottawa.

En raison de l'augmentation du nombre d'activités frauduleuses en 2019, Hydro Ottawa s'est jointe à Alectra Utilities, à Hydro One et à Toronto Hydro pour sensibiliser la population aux astucieuses arnaques qui ciblent les clients des entreprises d'électricité. Il s'agit du deuxième événement en 2020 à viser les clients du secteur de l'électricité à Ottawa.

En temps normal, Hydro Ottawa ne menace jamais de couper immédiatement le courant et ne demande pas aux clients de rencontrer ses employés à un endroit convenu pour faire un paiement. Hydro Ottawa encourage ses clients à se protéger et leur rappelle quelques conseils de sécurité :

Ne faites aucun paiement pour des frais qui ne figurent pas sur votre facture la plus récente.

Ignorez les messages textes ou les courriels contenant un lien suspect qui offrent un remboursement.

Ne composez pas le numéro de téléphone indiqué dans un message suspect. Appelez plutôt directement Hydro Ottawa au 613 738-6400 pour vérifier l'état de votre compte.

Ne fournissez pas de renseignements personnels ni de détails concernant votre compte.

Si vous vous sentez menacé de quelque façon que ce soit, composez le 9-1-1 ou appelez le Service de police d' Ottawa au 613 236-1222, poste 5433.

Nous recommandons aux clients victimes de cette arnaque de communiquer avec le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501.

Pour en savoir plus sur les mesures à prendre afin de vous protéger contre les arnaques et les fraudes, consultez la page Sensibilisation à la fraude sur le site Web d'Hydro Ottawa.

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

