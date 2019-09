En marge de la marche pour le climat, des startups présenteront des solutions innovantes pour réduire les gaz à effet de serre le 27 Septembre prochain à Montréal

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Climatable présente au Canada ClimateLaunchpad, le plus grand concours d'idées d'affaires vertes au monde axé sur la lutte aux changements climatiques.



À travers 5 continents, ce concours connecte les innovateurs de demain à travers plus de 50 pays afin de trouver des solutions à la crise climatique, une startup à la fois. Climatable, un organisme montréalais sans but lucratif dont l'objectif est de faire participer les Canadiens à la lutte contre les changements climatiques, organise ce concours au Québec pour la première fois en Amérique du Nord. En partenariat avec Climate-KIC, le programme d'innovation de l'Union européenne sur les changements climatiques, cette initiative est possible grâce à l'appui financier du programme Startup Québec du Ministère de l'Économie et de l'Innovation et du programme Accélérer l'entrepreneuriat de la ville de Montréal.



Le concours ClimateLaunchpad crée un tremplin pour une diversité de personnes qui non seulement reconnaissent la crise dans laquelle nous sommes, mais aussi qui investissent activement leur temps et leurs ressources dans l'action climatique.



La Finale Nationale présentera 12 startups composées de jeunes entrepreneurs dans des domaines aussi variés que la mobilité durable, l'alimentation et l'agriculture, la réduction des déchets et le recyclage, les choix de consommations et les bâtiments - tous passionnés par le développement de solutions concrètes afin d'agir pour le climat.



Les 12 équipes composant la cohorte du concours ClimateLaunchpad Canada 2019 ont durement travaillé et présenteront leur projet de startup devant un jury d'experts et un public composé de l'écosystème startup, mobilité durable et technologies propres. Les 2 gagnants défendront leur projet durant la finale internationale les 14 et 15 novembre 2019 prochain à Amsterdam, avec plus de 100 autres startups issues de 53 pays et devant un public composé de plus de 700 experts.



L'événement aura lieu le 27 Septembre 2019, après la marche pour le climat qui verra Greta Thunberg présente pour l'occasion, de 17 à 22h au 8 rue Queen dans le Vieux-Port à Montréal. Accès sur réservation uniquement, billets en vente à https://www.eventbrite.ca/e/climatelaunchpad-canada-finale-nationale-tickets-70514220933 .



Pour plus d'information, consulter https://www.climatable.org/clp-fr , https://climatelaunchpad.org/ et contacter constance@climatable.org

SOURCE Climatable