en-japan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

en-japan veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8.54 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 20.16 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.82 Prozent auf 13.19 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14.63 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch