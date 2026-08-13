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13.08.2026 06:37:00
EMS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EMS präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.79 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6.82 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34.18 Prozent auf 1.57 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.39 Milliarden INR gelegen.
Redaktion finanzen.ch
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