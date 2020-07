EMS-CHEMIE wird von der Coronavirus-Pandemie hart getroffen - EMS-CHEMIE-Aktie dennoch fester

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben beim Spezialchemiekonzern EMS deutliche Spuren hinterlassen.

Umsatz und Gewinn sind im ersten Halbjahr 2020 deutlich eingebrochen. Die hohen Margen konnte das Unternehmen aber verteidigen.

Wie EMS am Freitag mitteilte, sank der Umsatz von Januar bis Juni um satte 26,4 Prozent auf noch 849 Millionen Franken. Einen Anteil am Rückgang hatten die Währungen: Den stärkeren Schweizer Franken herausgerechnet, wären die EMS-Verkäufe in der Berichtsperiode "nur" um 21,6 Prozent gesunken.

Insbesondere die Autobranche sei von den Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie getroffen worden, erklärte EMS. Die globale Automobilindustrie brach im ersten Halbjahr um ein Drittel ein. Das Geschäft mit den Autobauern steht bei EMS für rund 60 Prozent des Umsatzes.

Neugeschäfte und Effizienzprogramme hätten jedoch für hohe Margen gesorgt. In Zahlen ausgedrückt lag der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT mit 229 Millionen Franken zwar um 27,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die entsprechende Marge ging aber lediglich um 0,5 Prozentpunkte auf immer noch sehr hohe 26,9 Prozent zurück.

Die Erwartungen der Finanzanalysten hat EMS übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz des Chemiekonzerns lag bei 830 Millionen Franken und derjenige für den EBIT bei 217 Millionen.

Viel Liquidität vorhanden

Auch die Liquidität blieb sehr stark, betonte das Unternehmen. Diese hat sich zur Jahresmitte netto um 168 Millionen auf 864 Millionen Franken erhöht.

Daraus wird auch die Dividende von insgesamt 20 Franken je Aktie bestritten. Diese wurde im Februar kommuniziert und nun bestätigt. Über die Ausschüttung werden die Aktionäre am 8. August an der Generalversammlung befinden. Das bedeutet auch Millionenausschüttungen für Firmenchefin Martullo-Blocher und ihre beiden Schwestern, die zusammen über 60 Prozent von EMS besitzen.

Aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird im Sommer indes Präsident Ulf Berg. Dieser stelle sich nicht mehr zur Wahl, erklärte EMS. Auf dessen Position soll Bernhard Merki nachrücken.

Am Ausblick für das gesamte Jahr hat sich nichts geändert. EMS-CHEMIE erwartet aufgrund des äusserst starken Markteinbruchs für 2020 unverändert ein Betriebsergebnis (EBIT) unter Vorjahr.

2019 hatte EMS einen Umsatz von 2,15 Milliarden Franken und einen EBIT von 624 Millionen erzielt.

EMS-CHEMIE-Aktien nach Halbjahreszahlen fester

Die Aktien von EMS-CHEMIE haben nach Vorlegen der Halbjahreszahlen deutlich zugelegt. Gegen 9.55 Uhr gewinnen die Titel von EMS-CHEMIE 1,81 Prozent auf 758,50 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am SPI mit 0,13 Prozent weniger stark zulegt. Seit Jahresbeginn haben die Titel um knapp 19 Prozent zugelegt.

Die Entwicklung der Margenseite sei überraschend robust, schrieb Philipp Gamper von der ZKB zu den Halbjahresergebnissen. Trotz der schwierigen Marktbedingungen habe das Unternehmen die Profitabilität auf ausgesprochen hohem Niveau halten können, was für das umsichtige Kosten- und Beschaffungsmanagement von Ems spreche.

Daniel Buchta von Vontobel streicht heraus, dass Ems es geschafft habe, die Erwartungen erneut zu übertreffen und in diesem Umfeld relativ gute Ergebnisse erzielt habe. Allerdings müsse man dies vor dem Hintergrund eines deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgangs und der deutlichen Outperformance der EMS-Titel sehen. Er bezweifelt, dass im zweiten Halbjahr eine Rückkehr zu früherer Stärke möglich ist, da die Automobilkonjunktur schon vor der Krise schwach war.

Auch Markus Mayer von Baader Helvea rechnet damit, dass die Nachfrage nach Ems-Produkten nicht so schnell wieder anzieht. Mayer erwartet nach der Präsentation der Halbjahresergebnisse keine weitere Outperformance von Ems. Er ist der Meinung, dass ein Grossteil der guten Nachrichten bereits im Aktienkurs enthalten ist, weil der Kurs der Ems-Titel trotz der Krise zwischenzeitlich den Höchststand erreicht hatten.

