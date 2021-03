Ems-Chemie investiert 300 Millionen Franken am Hauptsitz

Domat/Ems (awp) - Der Spezialchemiekonzern Ems hat den Spatenstich für ein neues Hochregallager am Standort Domat/Ems gesetzt. Der Konzern nimmt dafür und für den weiteren Ausbau des Hauptsitzes in den nächsten fünf Jahren insgesamt 300 Millionen Franken in die Hand. Zudem sollen mindestens 50 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Das neue Hochregallager soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden und die Versand- und Lagerkapazität um 70 Prozent erhöhen. Der Bau des neuen Lagers kostet den Angaben zufolge rund 17,5 Millionen Franken und wird mit einer Höhe von 44 Metern das höchste Lagergebäude der Schweiz sein.

sta/uh