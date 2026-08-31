EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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31.08.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagvormittag gefragt
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 798,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 798,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'264 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 798,50 CHF an. Mit einem Wert von 793,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 342 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 5,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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