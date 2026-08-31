EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 795,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'124 Punkten tendiert. Bei 802,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 793,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'113 EMS-CHEMIE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2026 bei 839,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 33,38 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 19,54 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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