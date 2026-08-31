EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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31.08.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE präsentiert sich am Montagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Das Papier von EMS-CHEMIE legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 796,00 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 796,00 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'185 Punkten liegt. Bei 802,00 CHF markierte die EMS-CHEMIE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 793,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EMS-CHEMIE-Aktie belief sich zuletzt auf 2'014 Aktien.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 839,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 50,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für EMS-CHEMIE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 18,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 19,54 CHF belaufen.
Von Analysten wird erwartet, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,45 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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