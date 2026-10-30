EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 838,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'855 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte EMS-CHEMIE-Aktie bei 835,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 848,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'804 EMS-CHEMIE-Aktien.

Am 21.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,33 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 36,79 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,00 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,56 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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