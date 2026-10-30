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30.10.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verzeichnet am Freitagmittag Verluste
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 838,50 CHF.
Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 838,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'855 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte EMS-CHEMIE-Aktie bei 835,50 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 848,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'804 EMS-CHEMIE-Aktien.
Am 21.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 900,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,33 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie 36,79 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,00 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,56 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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EMS-CHEMIE am 30.10.2026
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