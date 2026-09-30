EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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30.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Vormittag freundlich
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 827,50 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das EMS-CHEMIE-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 827,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'843 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie bisher bei 827,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 824,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 165 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (839,50 CHF) erklomm das Papier am 10.08.2026. 1,45 Prozent Plus fehlen der EMS-CHEMIE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 56,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 19,54 CHF, nach 18,40 CHF im Jahr 2025.
Experten taxieren den EMS-CHEMIE-Gewinn für das Jahr 2026 auf 21,46 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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