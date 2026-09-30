EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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30.09.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Mittwochnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 827,50 CHF nach oben.
Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 827,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 829,00 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 824,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'401 Stück gehandelt.
Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,46 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 30.09.2026
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