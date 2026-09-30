EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Mittwochnachmittag

Die EMS-CHEMIE-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 827,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'688 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 829,00 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 824,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'401 Stück gehandelt.

Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie in Höhe von 21,46 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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