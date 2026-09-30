EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag gefragt

Das Papier von EMS-CHEMIE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 827,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'716 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 828,50 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 824,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'788 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Gewinne von 1,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,95 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,46 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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