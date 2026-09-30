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EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353

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30.09.2026 12:29:00

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag gefragt

EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 827,50 CHF.

EMS-CHEMIE
822.85 CHF 0.23%
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Das Papier von EMS-CHEMIE konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 827,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'716 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie zog in der Spitze bis auf 828,50 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 824,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'788 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Gewinne von 1,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,95 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF. Im Vorjahr hatte EMS-CHEMIE 18,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,46 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’457.84 19.46 SBBOCU
Short 14’743.54 13.91 STBYEU
Short 15’287.02 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’845.31 30.09.2026 17:02:40
Long 13’335.19 19.59 SLBIBU
Long 13’030.00 13.77 SUTB5U
Long 12’479.37 8.95 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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