EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die EMS-CHEMIE-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 822,50 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'761 Punkten steht. Die EMS-CHEMIE-Aktie gab in der Spitze bis auf 821,50 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 826,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 71 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,07 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 18,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 19,54 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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