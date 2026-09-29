EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die EMS-CHEMIE-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 826,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'775 Punkten steht. Das Tagestief markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 818,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 826,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 2'982 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2026 markierte das Papier bei 839,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 55,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 18,40 CHF an EMS-CHEMIE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 21,46 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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