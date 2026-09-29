EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 12:28 Uhr sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 833,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'857 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 834,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 826,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'423 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 839,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 530,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

EMS-CHEMIE-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 18,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 19,54 CHF belaufen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,46 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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