EMS-CHEMIE-Aktie aktuell: EMS-CHEMIE reagiert positiv

Die EMS-CHEMIE-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt in Grün und gewann 0.7 Prozent auf 909.00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'480 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 911.00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 904.00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'344 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 24.32 CHF je Aktie aus.

Die EMS-CHEMIE Holding AG ist die Dachgesellschaft der EMS Gruppe, die in der Herstellung von polymeren Werkstoffen aktiv ist. Diese hochwertigen Kunststoffe, die mit Hilfe chemischer Prozesse gewonnen werden, können vielseitig eingesetzt werden. Die Kunststoffe werden in Form von Granulaten, Pulver oder Fasern produziert. Im Speziellen konzentriert sich das Unternehmen auf die Gewinnung von Homo- und Copolymeren, basierend auf Polyamiden und Polyester. Des Weiteren entwickelt die EMS-CHEMIE Unternehmensgruppe technische Anwendungsverfahren, die bei der Herstellung von Fertigprodukten gebraucht werden.

Redaktion finanzen.net