EMS-CHEMIE Aktie News: Anleger schicken EMS-CHEMIE am Vormittag ins Minus

Um 09:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 843,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'500 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die EMS-CHEMIE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 834,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 837,50 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 918 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (900,00 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2026. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 6,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 37,13 Prozent würde die EMS-CHEMIE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass EMS-CHEMIE ein EPS in Höhe von 21,56 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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