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28.10.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Das Papier von EMS-CHEMIE gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 845,00 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 845,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 834,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 837,50 CHF. Zuletzt wechselten 5'848 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 6,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EMS-CHEMIE-Aktie 59,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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EMS-CHEMIE am 28.10.2026
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