EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Um 16:28 Uhr rutschte die EMS-CHEMIE-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 845,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 834,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 837,50 CHF. Zuletzt wechselten 5'848 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2026 bei 900,00 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 6,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 530,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EMS-CHEMIE-Aktie 59,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass EMS-CHEMIE im Jahr 2026 21,56 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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