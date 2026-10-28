EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE wird am Mittag ausgebremst

Um 12:28 Uhr fiel die EMS-CHEMIE-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 838,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'484 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 834,00 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 837,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'130 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 900,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die EMS-CHEMIE-Aktie mit einem Kursplus von 7,40 Prozent wieder erreichen. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EMS-CHEMIE einen Gewinn von 21,56 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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