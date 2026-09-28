EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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28.09.2026 09:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Montagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 824,00 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 824,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'917 Punkten steht. Bei 824,00 CHF erreichte die EMS-CHEMIE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 819,00 CHF. Zuletzt wechselten 100 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Bei 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 55,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
In der EMS-CHEMIE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 21,46 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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