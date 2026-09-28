EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Das Papier von EMS-CHEMIE legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 828,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'848 Punkten liegt. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 830,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 819,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 2'836 EMS-CHEMIE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 839,50 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EMS-CHEMIE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EMS-CHEMIE-Aktie derzeit noch 35,99 Prozent Luft nach unten.

Nachdem EMS-CHEMIE seine Aktionäre 2025 mit 18,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 19,54 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 21,46 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur EMS-CHEMIE-Aktie

EMS-Aktie springt an: Leichter Gewinnanstieg in H1

EMS-CHEMIE-Aktie zieht kräftig an: Gewinn bei tieferem Umsatz gesteigert

Aktien von Swisscom, Temenos & Co. im Blick: KI-Boom auch in den Jahresberichten der Schweizer Konzerne