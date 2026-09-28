EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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28.09.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag in Grün
Die Aktie von EMS-CHEMIE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die EMS-CHEMIE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Um 12:28 Uhr sprang die EMS-CHEMIE-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 827,50 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'821 Punkten notiert. Der Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 828,50 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 819,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 798 EMS-CHEMIE-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 530,00 CHF. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 35,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF.
Den erwarteten Gewinn je EMS-CHEMIE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 21,46 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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