EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:28 Uhr stieg die EMS-CHEMIE-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 788,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'326 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die EMS-CHEMIE-Aktie bei 788,50 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 774,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 837 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 839,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie ist somit 6,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 530,00 CHF am 10.12.2025. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 48,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

EMS-CHEMIE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 18,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 19,54 CHF aus.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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