EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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28.08.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von EMS-CHEMIE. Zuletzt wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 789,50 CHF nach oben.
Im SIX SX-Handel gewannen die EMS-CHEMIE-Papiere um 16:28 Uhr 2,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'289 Punkten notiert. Die EMS-CHEMIE-Aktie legte bis auf 796,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 774,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'165 EMS-CHEMIE-Aktien den Besitzer.
Am 10.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 839,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EMS-CHEMIE-Aktie liegt somit 5,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.12.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 530,00 CHF ab. Abschläge von 32,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 19,54 CHF. Im Vorjahr erhielten EMS-CHEMIE-Aktionäre 18,40 CHF je Wertpapier.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem EMS-CHEMIE-Gewinn in Höhe von 21,45 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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