EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
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28.08.2026 12:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EMS-CHEMIE. Zuletzt wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 786,00 CHF nach oben.
Um 12:28 Uhr wies die EMS-CHEMIE-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 786,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'301 Punkten steht. In der Spitze legte die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 788,50 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 774,00 CHF. Von der EMS-CHEMIE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'645 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 839,50 CHF erreichte der Titel am 10.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EMS-CHEMIE-Aktie damit 6,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 530,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 18,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 19,54 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,45 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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