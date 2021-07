EMS-CHEMIE-Aktie aktuell: EMS-CHEMIE gewinnt an Boden

Zuletzt konnte die Aktie von EMS-CHEMIE zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.4 Prozent auf 975.50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 15'469 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die EMS-CHEMIE-Aktie bis auf 979.50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 975.00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'908 EMS-CHEMIE-Aktien umgesetzt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 25.44 CHF je EMS-CHEMIE-Aktie.

Die EMS-CHEMIE Holding AG ist die Dachgesellschaft der EMS Gruppe, die in der Herstellung von polymeren Werkstoffen aktiv ist. Diese hochwertigen Kunststoffe, die mit Hilfe chemischer Prozesse gewonnen werden, können vielseitig eingesetzt werden. Die Kunststoffe werden in Form von Granulaten, Pulver oder Fasern produziert. Im Speziellen konzentriert sich das Unternehmen auf die Gewinnung von Homo- und Copolymeren, basierend auf Polyamiden und Polyester. Des Weiteren entwickelt die EMS-CHEMIE Unternehmensgruppe technische Anwendungsverfahren, die bei der Herstellung von Fertigprodukten gebraucht werden.

