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27.11.2026 16:29:00
EMS-CHEMIE Aktie News: EMS-CHEMIE am Nachmittag auf grünem Terrain
Die Aktie von EMS-CHEMIE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EMS-CHEMIE nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 815,50 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 815,50 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'897 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die EMS-CHEMIE-Aktie sogar auf 818,50 CHF. Mit einem Wert von 810,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'454 EMS-CHEMIE-Aktien.
Am 21.10.2026 markierte das Papier bei 900,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,36 Prozent könnte die EMS-CHEMIE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 530,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,01 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten EMS-CHEMIE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 18,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 19,57 CHF.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 21,54 CHF je Aktie in den EMS-CHEMIE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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EMS-CHEMIE am 27.11.2026
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